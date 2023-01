Op het moment is er nogal een storm gaande bij Ubisoft. Onlangs stelde de ontwikkelaar annex uitgever de game Skull and Bones opnieuw uit en annuleerde het drie onaangekondigde games. Daarbij vielen de resultaten van titels als de laatste Mario + Rabbids en Just Dance behoorlijk tegen, waarop CEO Yves Guillemot – in zijn woorden – de bal bij de medewerkers van Ubisoft heeft neergelegd.

Er blijkt intern echter meer aan de hand te zijn. Volgens een rapport van Insider Gaming hebben verschillende bronnen binnen Ubisoft aangegeven dat het Franse bedrijf op een bepaald punt minstens twaalf Battle Royale games in ontwikkeling had. Het genre is immers enorm populair, maar wordt vooralsnog gedomineerd door titels als Fortnite en Apex Legends.

Uit playtests en feedback van spelers bleken deze titels echter niet te zijn “wat gamers graag willen spelen” en daarom geannuleerd werden. Over het uitstel van verschillende titels had men ook het één en ander te zeggen. De games zouden namelijk meer werk nodig hebben om aan de standaarden te voldoen, wat – mocht dit waar zijn – Ubisoft wel siert.

Desalniettemin heeft Ubisoft wel een aantal grote games in de pijplijn zitten, zoals Assassin’s Creed: Mirage en Avatar: Frontiers of Pandora. Daarnaast werkt het bedrijf ook aan een remake van Splinter Cell, Assassin’s Creed: Infinity en Beyond Good & Evil 2 is nog altijd in ontwikkeling.