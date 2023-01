Update: Hoewel er een releasedatum van 21 februari gecommuniceerd wordt, blijkt de game op zowel Android als iOS al beschikbaar te zijn. Oftewel, je kan nu met de game aan de gang.

Dat Sony z’n catalogus van games aan het uitbreiden is naar andere platformen mag geen geheim meer zijn. Veel PlayStation-exclusieve titels komen langzaam maar zeker naar de pc, zoals dat bij Horizon, Days Gone en God of War al het geval was. Een andere geliefde mascotte van PlayStation keert nu ook terug, maar wel in een andere vorm dan je wellicht verwacht.

Niemand minder dan Sackboy is namelijk terug van weggeweest en krijgt zijn eigen game op iOS en Android onder de noemer Ultimate Sackboy. In deze mobiele game race je tegen de vriendjes van Sackboy en moet je zoveel mogelijk bubbels oppakken voordat de tijd om is. Daarnaast moet je de obstakels ontwijken door van track te veranderen of deze omver te kegelen met een speciale move.

De eerste trailer van Ultimate Sackboy kan je hieronder bekijken. Het spel verschijnt als free-to-play game op 21 februari voor iOS en Android.