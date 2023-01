Een van de best verkochte titels op de Nintendo DS was Nintendogs. Op de 3DS kwam er een vervolg uit, maar nadien werd het weer stil. Het ziet er nu echter naar uit dat er binnenkort weer een nieuw deel verschijnt.

Insider Gamer meldt dat er deze week een patent opdook voor een Nintendogs-game. Het gaat hier om een mobiele titel, die gebruik zal maken van ‘augmented reality’. Door gebruik van je camera voed je je hond dan op in je eigen omgeving.

Een patent is natuurlijk nog geen zekerheid voor een game, maar het is alweer even geleden dat er een mobiele titel uitkwam van Nintendo zelf. Nintendogs was tevens de op één na best verkochte game voor de Nintendo DS, dus de kans is groot dat een mobiele game erg veel interesse geniet.