Verschillende games die reeds verkrijgbaar zijn, krijgen een update voor PlayStation VR2. Hieronder vallen titels als No Man’s Sky, Gran Turismo 7, Resident Evil 8: Village en meer. Het merendeel van deze games krijgt hiervoor een gratis update, maar er zijn ook titels die de overstap van het vorige model naar dit nieuwe model maken.

Het zijn gewoon dezelfde games als die je op PlayStation VR speelde, maar dan natuurlijk mooier en met een ietwat andere besturing dankzij de aangepaste controllers. Deze games komen echter met een betaling voor een PlayStation VR 2 upgrade, zo blijkt. Het gaat dan om Tetris Effect en Rez Infinite, die allebei rond een tientje kosten om te upgraden.

De voorwaarde is logischerwijs dat je deze games wel in bezit moet hebben, wil je in aanmerking komen voor een betaalde upgrade.