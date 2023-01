Various Daylife – de RPG van Square Enix die avonturieren koppelt aan het managen van je dagelijks leven – heeft reeds meerdere stations aangedaan sinds het in 2019 op de rails gezet werd. De game verscheen eerst op de Apple Arcade, maakte later de overstap naar de pc en de Nintendo Switch, en belandde uiteindelijk zelfs op de PlayStation 4. Daar stopt het echter niet. Vanaf vandaag is Various Daylife ook verkrijg- en speelbaar op je smartphone.

Square Enix brengt de titel immers vandaag opnieuw uit op iOS en Android. Als je de game niet kent, maar toch even wil kijken naar waar het om draait, verwijzen we je graag door naar de onderstaande trailer.