Guerrilla Games is nog lang niet klaar met de Horizon-franchise, dat is de laatste tijd wel duidelijk geworden. Binnenkort verschijnt Horizon: Call of the Mountain als launchgame voor PlayStation VR2 en eind vorig jaar werd ook de Burning Shores uitbreiding voor Horizon: Forbidden West aangekondigd. Daar zal het echter niet bij blijven, in december liet Guerrilla Games na eerdere geruchten tevens weten aan een multiplayergame van Horizon te werken.

Van dat laatste project is nu het eerste beeldmateriaal online verschenen via Reddit. Het gaat om een video van meer dan 10 minuten waarin gameplay te zien is. In de video zien we verschillende personages die de spelwereld verkennen en het opnemen tegen vijanden. De game heeft een wat andere grafische stijl, iets dat Guerrilla Games zelf ook al aangaf toen de studio het bestaan van de multiplayergame bevestigde. Volgens degene die de beelden online heeft geplaatst, is de video afkomstig van een “zeer oude alpha-build” uit de zomer van 2022.

Naast de bewegende beelden is er ook concept-art van de Horizon-multiplayergame opgedoken en die afbeelding kun je hieronder bekijken. Verder is er nog weinig bekend over de game en het is ook nog niet duidelijk wanneer het spel zou moeten verschijnen.