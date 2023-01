Het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 zou oorspronkelijk komende week losbarsten, maar de release werd onlangs twee weken uitgesteld. Seizoen 2 zal nu op 15 februari starten en hoewel nog niet alle concrete details bekendgemaakt zijn, is al wel duidelijk dat Warzone 2.0 zal worden uitgebreid met een nieuwe, kleinere map.

Warzone 2.0 lanceerde met de grote map Al Mazrah en het is natuurlijk de vraag of er, naast dus een nieuwe kleinere map, in de toekomst wellicht ook een nieuwe grote Battle Royale-map voor het spel verschijnt. Een enquête die onlangs door uitgever Activision is verspreid is in dat kader erg interessant. In de vragenlijst wordt namelijk gevraagd waar de voorkeur van spelers naar uitgaat als het gaat om een volgende grote map voor Warzone 2.0.

In de enquête kan gekozen worden voor een geheel nieuwe map, maar andere antwoordopties betreffen oudere maps die in het verleden speelbaar waren in Warzone, zoals Verdansk en Caldera. Zelfs de map van Blackout – de Battle Royale-modus van Call of Duty: Black Ops 4 – staat tussen de antwoordmogelijkheden genoemd.

Activision is sending out a new survey asking people what they think the next Warzone map should be, and it includes remasters of old Warzone maps as options. Does not confirm any potential returns, at this point. pic.twitter.com/gy4tN3rYDh — CharlieIntel (@charlieINTEL) January 28, 2023

De enquête is natuurlijk alles behalve een bevestiging dat oudere Battle Royale-maps terugkeren in Warzone 2.0, maar het geeft op zijn minst aan dat Activision met dergelijke ideeën speelt. We zijn benieuwd wat de toekomst van Warzone 2.0 gaat brengen.