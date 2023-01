Een eerder gerucht wees al op mogelijk uitstel voor het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0, waarna het wachten was op een officiële bevestiging. Die is er nu gekomen en het gerucht blijkt te kloppen. Het nieuwe seizoen gaat niet op 2, maar op 15 februari van start.

Dit blijkt uit een officiële verklaring, waarin tevens staat dat de ontwikkelaars meer tijd nodig hebben om de game te verbeteren aan de hand van de gegeven feedback. Dit is broodnodig, want het aantal spelers blijkt sneller terug te lopen dan verwacht.

Daarnaast geeft de verklaring ook zicht op wat we zoal mogen verwachten van het tweede seizoen. Voor nu staan er nieuwe multiplayer maps, een nieuwe Battle Royale map – zij het een kleintje -, Resurgence modus en meer op het programma.