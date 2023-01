Iedereen die Call of Duty: Modern Warfare 2 of Warzone 2.0 speelt kan via de Battle Pass zien hoe lang het huidige seizoen nog duurt. De timer loopt immers af en volgens de huidige timer zal het nieuwe seizoen op 2 februari van start gaan. Het begint zo langzamerhand ook tijd te worden voor het nieuwe seizoen, want al sinds eind vorig jaar hebben we geen nieuwe update meer gehad, afgezien van wat playlist veranderingen.

Er bestaat echter een kans dat het nieuwe seizoen wat langer op zich laat wachten, want Insider Gaming meldt dat ze geruchten via onder andere Twitter oppikken over uitstel. Het uitstel zou zo’n twee weken zijn. Hierdoor zou het tweede seizoen pas op 16 februari van start gaan, hoewel Activision en Infinity Ward dit officieel nog moeten bevestigen. Wat de reden voor het uitstel is, is niet bekend en ook is het de vraag of het klopt.

Indien zo, dan is dat weer een tegenslag, want eerder konden we al melden dat het aantal spelers sneller afneemt dan vooraf verwacht werd. Juist daarom is een aanwas van nieuwe content belangrijk en uitstel helpt dan niet. Neem het desalniettemin tot een officiële aankondiging volgt met een korrel zout.