De PlayStation VR2 doemt op aan de horizon, maar het nieuws over de bijbehorende videogames blijft vooralsnog eerder schaars. Uitgever Perp Games wil daar vandaag nog verandering in brengen en pakt straks uit met een showcase, waarin ze meer zullen tonen van hun aanbod op de nieuwe VR-headset.

Daar zullen bevestigde titels als Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge en Song in the Smoke Rekindled bij zitten, maar ook enkele “verrassingen”, aldus de uitgever. Wie de showcase op de voet wilt volgen, kan dat hier doen vanaf 19:00 uur. Wij zijn alvast uiterst benieuwd.