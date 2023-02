Afgelopen maand bracht Nexon de kart-game KartRider: Drift uit op pc en mobiele platformen. Met de aanstaande release van het eerste seizoen zal dan ook de versie voor de PlayStation en Xbox-consoles beschikbaar worden gesteld. Een welkome toevoeging als je het ons vraagt, want een degelijke kart-racer is iets wat we wel missen op die platforms.

Met het eerste seizoen zullen naast de PlayStation en Xbox-versies ook een hoop nieuwe kostuums, emotes en karts worden toegevoegd. Daarbij belooft men ook volledige cross-play tussen alle platforms. Het eerste seizoen verschijnt op 8 maart aanstaande.

Is dit een game die jullie weleens zouden kunnen checken, of hebben jullie je geld ingezet op Disney Speedstorm?