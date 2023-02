Een nieuwe dag, een nieuwe aflevering in de soap rondom de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Ditmaal is er nieuws vanuit de Europese Unie, die sinds november vorig jaar onderzoek doet naar de deal.

Politico meldt namelijk van bronnen te hebben vernomen dat de Europese Unie een officiële waarschuwing aan Microsoft heeft gegeven over de overname van Activision Blizzard. De EU is van mening dat Microsoft in de toekomst voordeel kan halen uit de deal door andere platformen de toegang tot de Call of Duty-franchise te ontzeggen. Op deze manier kan het een bedreiging voor de concurrentie zijn en kunnen consument uiteindelijk ook de dupe worden, omdat het volgens de EU kan leiden tot hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder innovatie.

Microsoft heeft al gereageerd op de officiële waarschuwing van de EU en blijft vol vertrouwen dat het een uitweg kan vinden. Volgens een woordvoerder zal Microsoft alle zorgen omtrent de overname van Activision Blizzard kunnen wegnemen.