De Amerikaanse FTC en de Britse CMA zijn op dit moment druk bezig met hun onderzoeken naar Microsofts aanstaande overname van Activision-Blizzard, waarbij de CMA grappig genoeg zelfs de deuren heeft geopend voor de meningen van het publiek. In september was er ook al het nieuws dat de EU een onderzoek zou gaan optuigen.

Dat bericht klopt, want inmiddels is de Europese Unie ook gestart met de tweede fase van hun onderzoek. Net zoals de Britse en Amerikaanse waakhonden zijn zij bezorgd over de verminderde concurrentie die de overname van de uitgever teweeg kan brengen. De commissie heeft nu 90 werkdagen, dat is dus 23 maart 2023, om met een laatste uitspraak op de proppen te komen.

De commissie is specifiek bezorgd over het eventueel uitsluiten van andere games – zoals Call of Duty – op platforms en diensten die met Microsoft concurreren. Dergelijke praktijken verhogen het risico op verminderde concurrentie en uiteindelijk hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder innovatie, allemaal zaken die uiteindelijk door de consument gevoeld gaan worden.

“Such foreclosure strategies could reduce competition in the markets for the distribution of console and PC video games, leading to higher prices, lower quality and less innovation for console game distributors, which may in turn be passed on to consumers.”