De Britse waakhond die de deal tussen Microsoft en Activision Blizzard onderzoekt, heeft z’n onderzoek tot op heden moeten baseren op beschikbare informatie en argumenten die door Sony en Microsoft worden aangedragen. Dat was in de eerste fase niet voldoende om groen licht te geven, waardoor het onderzoek nu in de tweede fase zit.

De volgende stap is echter wat opmerkelijk te noemen, want de CMA – de waakhond in kwestie – heeft in een statement aangegeven dat ze nu iedereen de mogelijkheid geven om hun opinie te delen, waaronder ook het publiek, zo schrijft GamesIndustry.biz.

“At this point we invite anyone, including members of the public, to share their views with us,”

Of dit gebruikelijk is voor het Verenigd Koninkrijk is ons niet duidelijk, maar met het vragen om de publieke opinie hebben we de indruk dat ze niet heel erg doorhebben wat ze daarmee op hun hals halen. Gamers zijn op z’n zachtst gezegd nogal vocaal.

Een volgende stap in het proces is mogelijk dat er hoorzittingen zullen plaatsvinden, waarbij Microsoft en Sony kunnen reageren op de bevindingen van de instantie. Aan de hand daarvan zal de CMA voorlopige conclusies publiceren. Ook hier kan het publiek weer op reageren.