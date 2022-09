Sony heeft meermaals bezwaar aangetekend tegen de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Sony is met name bang dat Microsoft de Call of Duty franchise op een gegeven moment exclusief maakt voor de Xbox, daar waar het gros van de spelers van die franchise juist op de PlayStation zit.

Microsoft heeft op zijn beurt meermaals de verzekering gegeven dat ze Call of Duty voorlopig niet van de PlayStation zullen weghalen, omdat dit geen enkel doel zou dienen. Dit liep zelfs uit op enigszins moddergooien, maar buiten dat is Microsoft vooral afhankelijk van mededingingsautoriteiten in verschillende landen.

De Britse waakhond heeft al aangekondigd een tweede fase in te gaan wat betreft het onderzoeken van de deal. Nu heeft de Financial Times gemeld dat ook de Europese Unie een uitgebreid onderzoek gaat doen naar deze overname. Dit vanwege de omvang van de deal en de potentiële impact.

Aan de hand van de aankondiging dat de Britse waakhond verder onderzoek gaat doen, heeft Sony gereageerd. Zij hebben de aankondiging met open armen ontvangen en geven bij GamesIndustry.biz het volgende aan:

“By giving Microsoft control of Activision games like Call of Duty, this deal would have major negative implications for gamers and the future of the gaming industry. We want to guarantee PlayStation gamers continue to have the highest quality gaming experience, and we appreciate the CMA’s focus on protecting gamers.”