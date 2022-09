Phil Spencer adresseerde onlangs de zorgen omtrent Call of Duty op de PlayStation door online aan te geven dat hij Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, een persoonlijke brief had gestuurd. Hierin zou Spencer aangegeven hebben de intentie te hebben om nieuwe delen in de franchise gelijktijdig als op de Xbox naar de PlayStation te brengen en dat voor meerdere jaren.

Een fijne bevestiging die zorgen onder het PlayStation publiek weg had kunnen nemen, ware het niet dat Sony de strekking van de brief iets anders interpreteert dan Spencer doet voorkomen. Dit heeft Ryan aangegeven in een verklaring aan Gamesindustry.biz.

Volgens Ryan was de verzekering die Spencer gaf goed voor drie jaar nadat de huidige deal tussen Sony en Activision is afgelopen. De meerdere jaren waarover Spencer sprak beperkt zich dus tot drie jaar.

Ook zou Microsoft de impact op het PlayStation publiek onderschatten, omdat Sony hun community de garantie wil geven op de beste kwaliteit in Call of Duty games, wat door Microsofts voorstel ondermijnd zou worden.

“I hadn’t intended to comment on what I understood to be a private business discussion, but I feel the need to set the record straight because Phil Spencer brought this into the public forum.

“Microsoft has only offered for Call of Duty to remain on PlayStation for three years after the current agreement between Activision and Sony ends. After almost 20 years of Call of Duty on PlayStation, their proposal was inadequate on many levels and failed to take account of the impact on our gamers. We want to guarantee PlayStation gamers continue to have the highest quality Call of Duty experience, and Microsoft’s proposal undermines this principle.”