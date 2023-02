Gran Turismo 7 is één van de games die voor de release van PlayStation VR2 een gratis upgrade krijgt, waarmee de game in virtual reality speelbaar wordt. Een grote verrassing mag dat niet zijn, gezien Gran Turismo Sport jaren terug ook al een virtual reality feature had.

Het blijkt nu echter dat Gran Turismo 7 altijd al de overstap naar PlayStation VR2 zou maken. GT Planet sprak met Kazunori Yamauchi en in dat gesprek vertelde de Japanner dat ze het zevende deel hebben ontwikkeld met het idee dat het in virtual reality speelbaar zou moeten zijn, in z’n geheel.

De ontwikkeling van Gran Turismo 7 is tegen het einde van de Gran Turismo Sport ontwikkeling gestart en toen dacht Polyphony Digital dus al na over PlayStation VR2.

“At the end of developing Gran Turismo Sport, we started on Gran Turismo 7, and our intent was that we would make the entire game playable in PS VR2. Gran Turismo 7 natively supports 4K/60, but when you set targets like that, you naturally also end up supporting things like VR, as well.”

Qua techniek heeft de ontwikkelaar ook niet echt veel concessies hoeven maken. Volgens Yamauchi werken de hardware van de PlayStation 5 en PlayStation VR2 uitermate goed samen, waardoor er genoeg capaciteit is om een hoge resolutie en framerate te behouden.

“In that respect, there hasn’t been anything done to cut anything down in any major way. We obviously have a huge focus on frame rate and resolution when we make Gran Turismo, and I think it was just a matter of really good timing because the power of the PS5 and the specs of the PSVR 2 really worked well together.”