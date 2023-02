Eén van de vernuftigheden van de oorspronkelijke PlayStation VR was de mogelijkheid om je PS4-titels op een virtueel, groot scherm te spelen. Later deze maand is de PlayStation VR2 verkrijgbaar en het was lange tijd de vraag of deze functionaliteit terug zou keren. Sony heeft daar nu uitsluitsel over gegeven.

Via een uitgebreide FAQ op het PlayStation Blog is de fabrikant wat dieper ingegaan en daar heeft men bevestigd dat het mogelijk is om bijvoorbeeld non-VR games, maar ook content van verschillende streaming apps in een virtuele bioscoop te spelen of kijken. Tijdens deze zogeheten ‘Cinematic Mode’ zal ook HDR ondersteund worden, hoewel de resolutie van content wel teruggeschroefd zal worden naar een resolutie van 1920×1080.

Qua refresh rates mogen we 24/60Hz verwachten, hoewel titels ook tot 120Hz zullen ondersteunen.