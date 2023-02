Ondanks de jarenlange tekorten van de PlayStation 5, boert de console van Sony tot nu toe best aardig. Sony onthulde namelijk onlangs nog dat de PlayStation 5 inmiddels meer dan 32 miljoen keer is verscheept en men heeft tevens aangegeven dat de console vanaf nu beter verkrijgbaar moet zijn.

De fabrikant blijft echter ook naar de toekomst kijken en volgens bronnen van Insider Gaming denkt Sony dat ze in het derde kwartaal van het komende fiscale jaar (oktober tot en met december) meer dan 10 miljoen units zullen verkopen. November moet de sterkste maand worden, dan denkt de fabrikant dat er zo’n 4,8 miljoen consoles over de toonbank zullen gaan.

In totaal verwacht de consolemaker voor het gehele fiscale jaar 2023 meer dan 30 miljoen units te verkopen. Volgens Insider Gaming zal de aankomende revisie van de PlayStation 5 met verwijderbare disc drive hier een rol in gaan spelen, die naar verluidt in september gelanceerd wordt en tegen het einde van FY2023 zo’n 18,5 miljoen keer verkocht moet zijn.

Sony zelf heeft echter met nog geen woord gerept over deze versie van de console.