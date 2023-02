Op 22 februari verschijnt PlayStation VR2 en inmiddels is Sony bezig met media te voorzien van een unit. Hoewel we de review nog niet mogen publiceren, is het wel al toegestaan de doos uit te pakken en zodoende verschijnen er overal unboxing video’s online.

Hieronder een officiële video van Sony PlayStation, waarin het pakket wordt uitgepakt. De video komt met veel close-ups van de hardware, zodat je een goed beeld bij het hele pakket krijgt. Check de video hieronder.

Verwacht binnenkort onze review van PlayStation VR2, waarin we je alles over de headset zullen vertellen.