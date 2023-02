Ubisoft maakte in 2020 bekend aan VR-games van Assassin’s Creed en Splinter Cell te werken. Sindsdien bleef het lange tijd stil. Het Assassin’s Creed-project zou ‘Nexus‘ heten en hoewel er weinig over bekend is, bleek eind vorig jaar uit vacatures dat het spel nog altijd in ontwikkeling is.

Ondanks dat Assassin’s Creed Nexus nog niet is verschenen en zelfs nog formeel uit de doeken moet worden gedaan, schijnt het dat Ubisoft nu al een vervolg op de VR-game overweegt. Tom Henderson meldt via Insider Gaming dat Ubisoft verwacht dat Assassin’s Creed Nexus zeer goed gaat presteren voor VR-standaarden en dat er binnen het bedrijf nu gesprekken plaatsvinden over een mogelijk vervolg.

Assassin’s Creed Nexus werd oorspronkelijk aangekondigd als een exclusieve game voor VR-headsets van Oculus/Meta. Insider Gaming heeft recent echter van bronnen vernomen dat de deal tussen Ubisoft en Meta van de baan is, waardoor Ubisoft de vrijheid heeft om Assassin’s Creed Nexus uit te brengen voor andere VR-apparaten. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren blijft voorlopig de vraag. Volgens Insider Gaming moet Assassin’s Creed Nexus in september van dit jaar verschijnen en wordt de game komende zomer onthuld.