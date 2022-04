In 2020 kondigde Ubisoft aan dat het bedrijf bezig was met de ontwikkeling van een Assassin’s Creed VR-game voor Meta Virtual Reality headsets. Sindsdien hebben we niets meer gehoord, maar na een QA leak op Reddit en een verslag op Exputer van Tom Henderson, lijkt er steeds meer informatie vrij te komen over de game.

Volgens de leaks zal de VR-game Assassin’s Creed: Nexus heten en zullen spelers weer in de huid kunnen kruipen van bekende Assassin’s Creed protagonisten zoals Ezio, Kassandra en Haytham. Het zal een lineair spel zijn waarin je in bepaalde levels als bepaalde personages speelt, en het lijkt daarmee deels hetzelfde concept te gebruiken als Ubisofts andere aankomende Assassin’s Creed titel: Assassin’s Creed: Infinity.

Volgens de geruchten zal het spel in totaal 16 missies bevatten, waarin spelers zullen vechten, sluipen, stelen en klimmen zoals je gewend bent van de Assassin’s Creed games pre-Origins. Spelers zullen kunnen kiezen tussen bewegen met de analoge joysticks, teleporteren door te richten met je VR-controller of een combinatie van beide. Gebaseerd op je keuze van beweging zal het sluipen anders werken.

Het spel zal, zoals je mag verwachten van een VR-game, ook motion controls ondersteunen. Je zou volgens Henderson bijvoorbeeld je Hidden Blade kunnen uitschuiven door een bepaalde knop in te drukken en je pols te bewegen. Je kan natuurlijk ook andere wapens gebruiken zoals je gewend bent van Assassin’s Creed. De iconische Leap of Faith keert ook terug en om dit uit te voeren zou je in een T-pose houding moeten staan om van hoge punten af te springen.

Het spel wordt verwacht in de komende 12 maanden en is niet de enige Assassin’s Creed die op de planning staat. Zo wordt Assassin’s Creed: Rift ook nog verwacht tussen nu en begin 2023 en Assassin’s Creed Infinity zal op een later moment uitkomen.