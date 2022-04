Ubisoft heeft veel verschillende IP’s in haar portfolio, maar een aantal franchises steken er qua grootte en succes toch echt bovenuit. Hieronder vallen onder meer Assassin’s Creed, Far Cry en Ghost Recon, waarvan de uitgever de laatste jaren veel nieuwe delen heeft uitgebracht. Een nieuw gerucht suggereert nu dat we voorlopig wat minder van deze drie series gaan vernemen.

Kotaku meldt namelijk dat bronnen rondom Ubisoft hebben gezegd dat de volgende delen van Assassin’s Creed, Far Cry en Ghost Recon langer op zich laten wachten dan wat Ubisoft oorspronkelijk had gepland. Er is weinig bekend over wat die eerdere planning van Ubisoft dan precies was, maar als dit gerucht klopt, dan zullen nieuwe releases in die drie franchises dus nog wel een flinke tijd van ons verwijderd zijn.

Dat Ubisoft ogenschijnlijk langer de tijd neemt voor drie van haar grootste franchises, betekent niet dat de uitgever het in de nabije toekomst rustig aan doet. Sterker nog: vorige maand meldde een insider dat Ubisoft zeker 20 games in ontwikkeling heeft, die binnenkort ook aangekondigd of nader uitgelicht gaan worden. Zo weten we bijvoorbeeld dat Ubisoft aan Avatar: Frontiers of Pandora werkt en staan volgens geruchten ook een vervolg op Immortals: Fenyx Rising, een nieuwe Prince of Persia-game en The Crew 3 op de planning. Verder kondigde Ubisoft dit weekend Project Q aan.

Kortom: de grootste franchises van Ubisoft laten wellicht wat langer op zich wachten, maar de uitgever lijkt de komende tijd ook genoeg nieuwe games in petto te hebben.