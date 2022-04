Eerder kon je hier al lezen dat een gerucht suggereerde dat Ubisoft aan een Battle Arena-titel werkt. Inmiddels heeft Ubisoft het gerucht bevestigd, want de studio heeft officieel aangekondigd dat Project Q in ontwikkeling is. Uit de bevestiging blijkt dat het hier inderdaad om een Battle Arena-titel gaat.

Volgens Ubisoft bevindt de ontwikkeling van Project Q zich nog in een vroege fase. Er zijn dan ook nog geen beelden vrijgegeven en verder weten we ook weinig over het spel. Ubisoft geeft vooral aan wat Project Q niet is. Op Twitter meldt de studio dat het geen Battle Royale-game is, maar een divers aanbod aan PvP-modi zal bevatten. Ook wordt duidelijk dat NFT’s geen rol zullen spelen in de game.

Gezien de vroege ontwikkelingsfase zal de release van Project Q vermoedelijk nog wel even op zich laten wachten. Wel kun je je via deze website registreren om kans te maken om aan toekomstige tests van de game deel te nemen. Op die website is te zien dat je je kunt aanmelden voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Dat lijken dan ook de platformen te zijn waarvoor Project Q zal worden uitgebracht.

So, we heard you heard… 🤷 ‍Introducing codename “Project Q”, a team battle arena letting players truly own the experience! The game is in early development and we will keep testing, so for now all you can do is register for upcoming tests: https://t.co/TMRKwiUzbJ pic.twitter.com/hZ40OkPdum — Ubisoft (@Ubisoft) April 23, 2022