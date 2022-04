Er is deze maand al een gerucht opgedoken dat Ubisoft bezig zou zijn met een nieuwe Battle Royale-game, die Hyper Scape zou moeten vervangen. De Franse ontwikkelaar en uitgever is waarschijnlijk ook nog bezig met een Battle Arena-titel.

Volgens verschillende bronnen van Exputer is Ubisoft ‘Project Q’ aan het ontwikkelen. Dit moet een ‘innovatieve en moderne’ Battle Arena-game worden. Er zullen twee hoofdmodi aanwezig zijn. De eerste is ‘Showdown’, wat een Battle Royale-modus is waarin vier teams van elk twee personen tegen elkaar strijden. De tweede modus is ‘Battle Zone’, waarin hetzelfde aantal teams als in Showdown een bepaalde zone op de map zo lang mogelijk moeten controleren.

De personages die je kunt kiezen hebben drie ‘Wonders’: weapons, abilities en skills. Deze kun je zelf aanpassen, zodat ze passen bij jouw speelstijl. Wapens waaruit je kunt kiezen zijn onder andere: vuurwerk, hamers en een dek kaarten. De graphics hebben een vergelijkbare stijl als Knockout City en Overwatch.