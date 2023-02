Vorig jaar maakte Electronic Arts bekend dat de langdurige samenwerking met FIFA voor de jaarlijkse voetbalgames ten einde zou komen. FIFA 23 was afgelopen jaar de laatste release binnen de samenwerking en vanaf nu zullen toekomstige voetbalgames van EA door het leven gaan als EA Sports FC. De FIFA-games stonden altijd bekend om de grote hoeveelheid officiële licenties, waardoor veruit de meeste competities, teams en spelers in de spellen aanwezig waren.

De vraag is nu natuurlijk hoe dat gaat zijn met de komende EA Sports FC-games. EA lijkt alvast een grote slag te slaan. Sky News meldt namelijk dat EA op het punt staat om een megadeal aan te gaan met de Premier League. De commerciële deal met de hoogste Engelse voetbalcompetitie zou voor zes jaar gelden en een totale waarde hebben van 488 miljoen Britse pond, omgerekend ruim 550 miljoen euro. Dit is ruim twee keer zoveel als de vorige deal tussen EA en de Premier League, maar EA verzekert zich hiermee wel van de exclusieve rechten om de Premier League – en alle licenties die daarbij komen kijken – te mogen gebruiken in EA Sports FC.

De samenwerking is nog niet officieel aangekondigd, maar dit duurt mogelijk niet lang meer. Volgens Sky News zijn de twintig clubs uit de Premier League afgelopen vrijdag geïnformeerd over de aanstaande deal.