Het Finse Remedy Entertainment lijkt de laatste jaren steeds groter en ambiteuzer te worden. Zo weten we dat de studio momenteel 6 games in ontwikkeling heeft, waarvan Alan Wake 2 dit jaar nog moet uitkomen. Daar blijft het echter niet bij. In een recent fiscaal rapport laat de Remedy-topman Tero Virtala weten dat de ontwikkelaar voorlopig van plan is om ieder jaar één game uit te brengen.

Daarbovenop komt nog gratis en betaalde content voor de titels die worden uitgebracht. Naast Alan Wake 2 is ook Control 2 inmiddels officieel aangekondigd. Verder werkt het team aan de live-service multiplayer game Vanguard en een standalone multiplayer spinoff van Control. Tot slot wordt er hard gewerkt aan de remakes van zowel Max Payne als Max Payne 2: The Fall of Max Payne.