Alan Wake II zou ergens in de loop van dit jaar moeten verschijnen, maar veel details over de game hebben we eigenlijk momenteel nog niet. Ontwikkelaar Remedy Entertainment is echter nog steeds actief bezig met deze game en kennelijk zou Alan Wake 2 momenteel al vrij ver staan in zijn ontwikkeling.

In een recent verslag gaf de ontwikkelaar namelijk mee dat Alan Wake 2 op dit moment al helemaal speelbaar zou zijn van begin tot einde. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het oppoetsen van de game.

‘Alan Wake 2 is in full production. The game will soon have all content in place, and it is playable from start to finish. We will then move onto polishing the experience.’