Gran Turismo 7 is één van de games die een gratis upgrade krijgt voor PlayStation VR2. Daarmee is de gehele game in virtual reality speelbaar, minus de split-screen modus. Verder wordt er met deze update nog een virtual reality showroom toegevoegd, waardoor je al jouw bolides tot in detail kunt bekijken.

De update die dit mogelijk maakt is versie 1.29 en via een bericht op de Gran Turismo-website laat de ontwikkelaar weten dat ze de patch op 21 februari zullen uitrollen. Een dag voor de release van PlayStation VR2 dus, waardoor je gelijk op 22 februari met de racer aan de slag kan.

Of deze update ook gelijk nieuwe auto’s, circuits of activiteiten zal toevoegen is nog niet bekend. Daarvoor zullen we de patch notes moeten afwachten. Hoe Gran Turismo 7 in virtual reality bevalt zullen we je binnenkort in een special vertellen.