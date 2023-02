Wie last heeft van arachnofobie en maar wat graag zijn of haar angst wil trotseren: goed nieuws! Later dit jaar zal jij namelijk korte metten kunnen maken met de achtpotige griezeltjes in Kill It With Fire VR. Zoals de titel al zegt gaat het hier om een VR-game die onder andere voor PS VR2, PS VR, Quest 2 en SteamVR uitkomt.

In Kill It With Fire VR ga je met name op zoek naar de huisspin die zich in allerlei kleine ruimtes kan bevinden. Plafonds, zolders, onder objecten: je treft spinnen nu eenmaal aan op de meest rare plekken. Met behulp van allerlei vernuftige gadgets, speciale VRACHID-handschoenen en militaire wapens ga jij op pad om deze spinnenplaag te bestrijden. Geen enkele vorm van geweld is te gek, dus gooi desnoods gewoon dynamiet naar deze beesten!

Hieronder kan je de eerste screenshots van Kill It With Fire VR bekijken. De game staat gepland voor dit jaar, maar een exacte releasedatum ontbreekt vooralsnog.