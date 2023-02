Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge verscheen in 2020 op de Oculus Quest en wist fans van de space opera daar duchtig te entertainen. De game wordt binnenkort heruitgebracht als ‘enhanced edition’ voor PlayStation VR2, met betere graphics en een verhaal dat meer dan ooit tevoren als één net geheel gepresenteerd wordt.

De onderstaande trailer geeft je alvast een beter idee van wat je kan verwachten. Iets zegt ons dat Star Wars-fans met straks een PlayStation VR2 in hun bezit hier geen neen tegen gaan kunnen zeggen.