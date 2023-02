Nadat vorig jaar bekend werd dat Embracer Group de Lord of the Rings-franchise in handen zou krijgen door Middle-Earth Enterprises over te nemen, waren de reacties wat verdeeld. Miljoenen mensen koesteren de werelden die J.R.R. Tolkien heeft gecreëerd met zijn schrijfwerk en willen dus het beste thuis voor het levenswerk van de auteur. Embracer Group was wellicht niet de eerste die ze in gedachten hadden.

Inmiddels heeft Embracer Group bekendgemaakt dat we in het komende fiscale jaar maar liefst vijf games mogen verwachten die gebaseerd zijn op eigendommen van Middle-Earth Enterprises. The Lord of the Rings: Gollum hoort natuurlijk in dit rijtje, maar ook Heroes of Middle-earth, Return to Moria en een game uit de stallen van Weta Workshop. Over de vijfde titel is op dit moment nog niks bekend.