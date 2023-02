Valheim is nu al bijna twee jaar te spelen op pc, maar wist tot op heden nog niet de sprong naar consoles te maken. De eerste paar maanden zag het spel immens succes en ook nu weet het spel nog een gezonde playerbase te onderhouden, een aankondiging voor console bleef daarom niet lang uit en nu zit de release er dan eindelijk aan te komen.

Op 14 maart zal Valheim worden uitgebracht op de Xbox One en Xbox Series X|S als onderdeel van het Game Preview programma, wat Xbox’s versie van early access is. De Xbox-versie van Valheim zal gelijk op de release ook beschikbaar zijn via Game Pass. De pc-versie is al langer te spelen via Microsofts abonnementsvorm.

Je kunt hieronder nieuwe Xbox Series X gameplay van Valheim bekijken.