Het immens succesvolle Valheim verscheen in februari van 2021 op Steam in Early Access vorm. Sinds de launch zijn vele spelers verliefd geraakt op deze coöperatieve Viking survivalgame. De game is sindsdien ook actief ondersteund geweest met updates en nu treedt Valheim voor het eerst buiten zijn pc-exclusiviteit.

Vanaf nu kan Valheim namelijk ook op Xbox One en Xbox Series X|S gespeeld worden én er is meer goed nieuws: de game zit immers direct in de catalogus van Xbox Game Pass en PC Game Pass, dus als lid van één van die services kan je hem direct uitproberen.

De release van Valheim op Xbox werd gevierd met een nieuwe trailer, die je hieronder kan bekijken.