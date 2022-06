Je kunt Valheim op dit moment spelen via Steam als early access-titel. De survivalgame zal later dit jaar (in de herfst) echter als volledige versie beschikbaar worden gesteld in de Microsoft Store. Ook zal het deel uitmaken van PC Game Pass. In 2023 zal de game ook naar Xbox Game Pass komen.

Valheim is een willekeurig gegenereerde survivaltitel voor maximaal tien spelers. Het spel is gebaseerd op Noorse mythologie en het is de bedoeling om te overleven. Dat betekent onder andere dat je huizen moet bouwen, wapens moet maken en je basis moet verdedigen.

Er is ook nog een nieuwe trailer van Valheim vrijgegeven en die check je hieronder.