Sony PlayStation heeft het er maar druk mee. Morgen brengen ze PlayStation VR2 uit en een dag later is het tijd voor een nieuwe State of Play. Deze uitzending zal donderdagavond om 22:00 uur plaatsvinden en de focus leggen op Suicide Squad: Kill the Justice League en vijf PlayStation VR2 games.

De presentatie van Suicide Squad is ongeveer 15 minuten lang, dus verwacht een hoop nieuwe informatie en beelden. Wat betreft de PlayStation VR2 games, het gaat hier om een eerste korte glimp van nieuwe titels, dus het zal waarschijnlijk bij trailers blijven.

Het gaat hier dan om games die gepland staan voor een release dit jaar. Vanzelfsprekend is het mogelijk om de State of Play uitzending hier donderdag live op PlaySense te bekijken.