Resident Evil 7: Biohazard was vanaf release gelijk in virtual reality te spelen en vandaag heeft Capcom Resident Evil 8: Village van een update voorzien, waardoor ook die titel met PlayStation VR2 te spelen is. Met Resident Evil 4 Remake in aantocht was het natuurlijk afwachten of die game eveneens VR-ondersteuning zou krijgen en dat blijkt het geval te zijn.

Via Twitter heeft Capcom bekendgemaakt dat het werk aan een virtual reality modus is begonnen, al is niet duidelijk wat we hier precies van mogen verwachten. Gaat het om een aparte modus of zal de game in z’n geheel in virtual reality te spelen zijn? Misschien dat Capcom morgenavond tijdens State of Play meer duidelijkheid geeft.

Gezien de ontwikkeling pas net begonnen is, zal het nog wel even duren vooraleer deze uitbreiding naar de game komt.