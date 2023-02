Na DOOM en DOOM Eternal is het even stil geweest rondom de franchise, maar Bethesda heeft vandaag de terugkeer van de reeks aangekondigd met een nieuwe game. Het gaat hier om Mighty DOOM, die in ontwikkeling is voor iOS en Android.

De game zal op 21 maart officieel moeten verschijnen en het betreft hier een top-down shooter, waarin je het opneemt tegen een reeks demonen op een vertrouwde DOOM-manier. Om een indruk te krijgen van de game check je de trailer hieronder.