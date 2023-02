Sony zendt vanavond een nieuwe State of Play uitzending uit, die ongeveer 45 minuten zal duren. Deze uitzending bestaat voor een groot deel uit een presentatie van Suicide Squad: Kill the Justice League en ook worden er vijf games voor PlayStation VR2 getoond.

Daarnaast krijgen we updates en mogen we nieuwe aankondigingen verwachten omtrent games voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5. De uitzending begint om 22:00 uur, wat een redelijk schappelijke tijd is, gezien het vaak pas later op de avond is.

Je kunt de livestream hieronder natuurlijk volgen en alle belangrijke nieuwtjes zullen we hier op PlaySense uiteraard delen.