Jaren geleden werd de mobiele applicatie Pokémon Sleep aangekondigd, maar nadien werd het stil. Tijdens de Pokémon Presents uitzending van vandaag is de app terug ter tonele verschenen en nu met een nieuwe aankondiging: de app verschijnt op 21 juli dit jaar voor iOS en Android.

De applicatie is bedoeld om je slaapgedrag te monitoren en het zou je moeten helpen om ‘uit te kijken naar het ontwaken’. Dit alles wordt op een speelse wijze gepresenteerd in een Pokémon stijl en via de onderstaande video krijg je er een betere indruk van.

Samen met de release van deze applicatie brengt The Pokémon Company ook een accessoire uit, de Pokémon Go Plus+. Dit is een kleine Pokeball die gebruikers naast zich op bed leggen, die vervolgens de bewegingen en meer registreert, wat weer bedoeld is om achteraf te kunnen checken wat je slaapgedrag is.