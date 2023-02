The Pokémon Company heeft tijdens de Pokémon Presents van februari 2023 aangekondigd dat het in samenwerking met Netflix dit jaar een stop-motion serie uit zal brengen, genaamd Pokémon Concierge.

Pokémon Concierge is de eerste Pokémon serie die Netflix gaat ontwikkelen en het lijkt erop dat we in de toekomst nog meer nieuwe verhalen in het Pokémon universum mogen verwachten op de streamingdienst.

De nieuwe serie vertelt het verhaal van Haru. Haru werkt als conciërge bij het Pokémon Resort waar zij veel te maken zal krijgen met veel trainers en Pokémon die het resort bezoeken.

Pokémon Concierge heeft nog geen specifieke releasedatum, maar de verwachting is dat de serie ergens dit jaar beschikbaar zal zijn op Netflix. The Pokémon Company heeft ook een nieuwe teaser uitgebracht voor de Netflix-serie, die je hieronder kunt bekijken.