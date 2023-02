Fireshine Games heeft aangekondigd dat het in samenwerking met Neowiz fysieke edities gaat uitbrengen van Lies of P voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. De fysieke edities zullen beschikbaar zijn in Noord-Amerika en Europa, en zullen tegelijk releasen met de digitale editie ergens in augustus.

“We are delighted to have partnered with Neowiz to release the physical version of Lies of P in western markets later this year. As one of the most anticipated games of 2023, we can’t wait for players to step into this deeply dark take on a classic tale and experience the adventure awaiting them.”