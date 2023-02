Het Zuid-Koreaanse Neowiz heeft in een nieuwe Lies of P trailer de releasewindow onthuld. De soulslike game lanceert in augustus op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Overigens toont de trailer ook een nieuwe vijand, die er behoorlijk luguber uitziet. Je leest meer over de game in ons overzicht.