Iedere maand is het weer spannend om te zien wat Xbox Live Gold abonnees mogen verwachten met Games with Gold. Vaak konden leden vier games downloaden, maar sinds het schrappen van Xbox 360-games in oktobervorig jaar komt dit vaak uit op twee games. Deze maand mogen we daar echter een extra spel bij optellen.

Microsoft heeft bekendgemaakt dat Xbox Live Gold leden in maart de volgende drie games kunnen claimen:

Trüberbrook – Van 1 tot 31 maart

Sudden Strike 4 – Complete Collection – Van 1 tot 31 maart

Lamentum – Van 16 maart tot 15 april

Tot 15 maart kunnen abonnees ook nog één van de games van vorige maand claimen. Guts N Goals is tot dan namelijk nog beschikbaar.