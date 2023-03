In april krijgen we Tin Hearts op ons bord, een game in de stijl van Lemmings waarin jij een bataljon tinnen soldaatjes door een huis moet zien te loodsen. Uiterst charmant, zo toont de onderstaande trailer ons. Én binnenkort ook speelbaar met PlayStation VR 2.

We wisten al een tijdje dat Tin Hearts compatibel zou zijn met de VR-headset. Ontwikkelaar Wired Productions liet echter nog een tijdje in het midden of de game ook de tweede versie van Sony’s VR-bril zou aandoen. Nu blijkt dus dat dit wel degelijk het geval is.

De normale versie van Tin Hearts verschijnt op 20 april. De PlayStation VR2-editie zal in de zomermaanden uitkomen.