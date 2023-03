Ruim een jaar geleden kondigde Telltale Games The Wolf Among Us 2 aan en daarbij gaf de ontwikkelaar gelijk aan dat de game dit jaar zou verschijnen. Dat is niet langer aan de orde, want de game is uitgesteld naar volgend jaar en dat komt door een goede reden.

Niet alleen heeft de ontwikkelaar meer tijd nodig om de game te maken zoals ze die willen, ook is men overgestapt van Unreal Engine 4 naar Unreal Engine 5. Dit heeft als gevolg dat het werk wat is toegenomen, omdat het overzetten nu eenmaal tijd kost.

Wanneer de game precies uitkomt in 2024 is nog niet bekend.