Tijdens The Game Awards 2021 kregen we The Wolf Among Us 2 helaas niet te zien, maar Telltale belooft alvast dat fans niet lang meer moeten wachten op een update over de game.

Ongeveer 2 jaar geleden kregen we voor het eerst te horen dat The Wolf Among Us 2 in ontwikkeling was bij het vernieuwde Telltale Games. De game zou helemaal vanaf nul opnieuw ontwikkeld worden, waardoor het niet meer dan logisch is dat we al een tijdje niets nieuws hebben vernomen. Telltale belooft echter binnenkort met een update te komen omtrent The Wolf Among Us 2, al weet men nog niet hoeveel informatie ze exact kan meegeven.

De verklaring verscheen in een recente blog op de website van Telltale Games, waar ze eerder ook The Expanse onthulde. Concreet deelt de ontwikkelaar mee dat de informatie dus binnen enkele weken zal verschijnen in een editie van Game Informer, editie nummer 342 om precies te zijn.