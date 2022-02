Ontwikkelaar Telltale Games heeft wat zware jaren achter de rug. Het tweede seizoen van The Wolf Among Us 2 was nog maar net aangekondigd, toen de ontwikkelaar noodgedwongen de deuren moest sluiten. Gelukkig kwam snel het nieuws dat de rechten waren overgekocht en de game weer in productie werd genomen.

Nieuws waar de fans enorm blij van werden. En nu, zo’n tweeënhalfjaar later, onthult Telltale Games The Wolf Among Us 2 met een fancy trailer. Deze geeft je alvast een voorproefje van wat je verwachten mag, waaronder het verkennen van The Big Apple in de ijskoude winter van 1980 – zo’n zes maanden na de gebeurtenissen van het eerste seizoen.

Helaas wilde Telltale nog niet veel verder ingaan op het verhaal, maar we zullen ongetwijfeld weer voor een hoop dilemma’s komen te staan met betrekking tot wie we willen helpen en wie niet!

The Wolf Among Us 2 komt uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De onthullingstrailer check je hieronder.