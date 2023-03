Telltale games is helemaal terug van weggeweest. De ontwikkelaar staat bekend om zijn narratief gedreven episodische titels, waarin jouw beslissingen centraal staan. Met The Wolf Among Us 2 en een videogame versie van de sciencefiction reeks The Expanse hoopt Telltale alvast de magie van hun oude glories volledig te herwinnen.

Recent raakte bekend dat The Wolf Among Us 2 wel pas in 2024 zal verschijnen. Dit doordat Telltale een overstap van de Unreal Engine 4 naar de Unreal Engine 5 wil uitvoeren. Volgens een rapport van IGN is de studio echter ook druk bezig met een derde, vooralsnog onaangekondigd project, dat eveneens aandacht opeist.

Wat dit project precies inhoudt, blijft nog even koffiedik kijken. Stay tuned.