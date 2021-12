Op Amazon Prime kunnen sci-fi liefhebbers een behoorlijk goede en vooral interessante serie volgen, genaamd The Expanse. Inmiddels is de serie al bij seizoen vijf en een zesde seizoen is ondertussen ook al onderweg. Het slechte nieuws hierover is dat dit (naar verluidt) het laatste seizoen zal zijn van de reeks, tot verdriet bij de fans. Maar niet getreurd, er is een mooie aankondiging die de pijn zal verzachten.

Om een idee te geven waar de serie over gaat: er woedt onrust tussen de aardbewoners, gekoloniseerde mensen op Mars en mensen die op een asteroïde wonen, de Belters. Door een flink ongeval liggen de drie partijen elkaar niet lekker en escaleert de boel behoorlijk. De rest van het verhaal zullen we niet weggegeven, maar het is zeker de moeite waard.

Tijdens The Game Awards is aangekondigd dat Telltale met een nieuwe game komt: The Expanse: A Telltale Series. In deze titel volgen wij een verhaal dat zich zal afspelen voor het begin van de reeks. Niemand minder dan Camina Drummer staat in de hoofdrol en dat staat garant voor een zeer interessant avontuur. Drummer neemt de leiding over het schip The Artemis en moet de bemanningsleden onder controle zien te houden.

Hieronder kan je de eerste trailer zien van The Expanse: A Telltale Series. Voor de rest is er nog weinig bekend over een releasedatum. Tevens is enkel bekend dat de game voor pc zal verschijnen, maar het zal ongetwijfeld ook speelbaar worden op consoles.